الكشف عن تحقيق غير معلن حول وجود "مرتزقة" في إقليم كردستان.. ما علاقة تركيا؟

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، عن فتح تحقيق غير معلن في تسريبات إعلامية حول جود مرتزقة في بعض مناطق إقليم كردستان.

وقال المصدر ان "الأجهزة الأمنية الاتحادية تتابع منذ أيام تسريبات إعلامية تتحدث عن رصد مرتزقة تم جلبها من قبل الاستخبارات التركية ونشرهم في بعض المرتفعات الجبلية في إقليم كردستان خاصة المناطق القريبة من الشريط الحدودي من جهة دهوك".

وأضاف ان "بغداد تدرك خطورة اي مسعى بهذا الاتجاه وهي تحاول الوصول الى ادلة وبراهين موثقة من اجل التعامل معها"، لافتا الى ان "جلب مرتزقة لاي سبب تعني تحويل المنطقة الى مسرح للفوضى وحالة عدم الاستقرار وهذا يشكل تهديد مباشر لمنظومة الامن بشكل عام".

وأوضح انه "لا يمكن الجزم حاليا بوجود مرتزقة الا بعد التأكد من كل المعلومات وفق المسارات الاستخبارية التي ستحدد الصورة الحقيقية لما يحدث في مرتفعات اقليم كردستان".

وتداول ناشطون ومدونون عراقيون معلومات حول نقل القوات التركية قرابة الـ500 ارهابي مما يعرف بـ"جبهة النصرة"، من الجانب السوري الى الجانب العراقي لدعم تواجدها على الأراضي العراقية.