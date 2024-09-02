دائرة التسجيل العقاري تطلق خدمة "السند الإلكتروني"

أعلنت دائرة التسجيل العقاري، اليوم الإثنين (2 أيلول 2024)، عن اطلاق خدمة السند الإلكتروني والخارطة العقارية عبر موقع بوابة "أور" في مديرية تسجيل العقاري الكاظمية الثانية كخطوة اولى وتليها عدة مديريات.

وذكر بيان لوزارة العدل إن" هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل خالد شواني، بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع عمليات الحصول على المستندات العقارية".

وأضاف، إن" الخدمة الجديدة توفر إمكانية الحصول على السند العقاري والخارطة العقارية من خلال أي جهاز ذكي متصل بالإنترنت، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمة عبر الدخول إلى بوابة "أور"، واختيار الخدمات المتعلقة بوزارة العدل، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على السند".

وأشار البيان إلى، إن" هذه الخدمة الإلكترونية تتيح متابعة مراحل إصدار السند العقاري من خلال الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف المسجل، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها".

وأوضح، إنه" من خلال هذه المنصة، يتمكن المواطنون من الاستفادة من الخدمات العدلية بسرعة وكفاءة، مما يعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم حلول رقمية مبتكرة وحديثة تسهم في تحقيق الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد