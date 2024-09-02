الأمن الوطني يعلن حصيلة جديدة من "القربانيين" في 4 محافظات

اعلن جهاز الامن الوطني العراقي، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، حصيلة جديدة من "القربانيين" في 4 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتكثيف الجهدين الفني والميداني، تمكنت مفارزنا في محافظة المثنى من إلقاء القبض على (20) متهماً من حركة القربانيين ومنهم العارف، وهي تسمية تطلق على المنظرين لهذه الحركة أو بمعنى (المبلغ والداعية)".

وأضاف الجهاز أن "مفارزه تمكنت في محافظات (ذي قار وواسط وميسان) من القبض على (27) متهماً ينتمون للحركة"، مؤكدا أنه "تم إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وكان قد أعلن جهازنا مطلع تموز الماضي عن اختراق هذه الحركة التي يطلق عليها أيضاً (العليُ اللهية) حيث يقوم أفرادها بالترويج لأفكارٍ منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار شنقاً.