رئاسة البرلمان تنفي زيادة رواتب النواب

أصدرت رئاسة البرلمان، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، تنويها بخصوص زيادة رواتب أعضاء المجلس، فيما نفت كل الاخبار التي تتحدث بهذا الشأن.

وذكرت الرئاسة في بيان أنها "تؤكد بانه لا زيادة في رواتب أعضاء مجلس النواب وان الرواتب بقيت كما كانت في السابق"، منوهة أن "مجلس النواب يعمل دائماً بشفافية وضمن الأطر القانونية المحددة".

وأضافت أننا "نرفض بشكل قاطع أي اتهامات أو تشكيك في مصداقية المجلس أو التزامه بالقوانين والقرارات الرسمية"، مؤكدة ان "مجلس النواب يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء لسمعة المؤسسة النيابية وأعضاءها وقام بتضليل الرأي العام".

ودعت الرئاسة "جميع وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار والمعلومات لغرض الحفاظ على مصداقيتها امام المواطنين العراقيين".