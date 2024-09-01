العامري يؤكد أهمية وحدة الشعب الباكستاني المسلم لمواجهة التحديات

أكد رئيس تحالف نبني هادي العامري، أهمية وحدة الشعب الباكستاني المسلم لمواجهة التحديات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف نبني في بيان ، أن " العامري استقبل في مكتبه ببغداد ،اليوم السبت، وفد حزب مجلس وحدة المسلمين الباكستاني برئاسة أمينه العام آية الله العلامة الشيخ ناصر عباس جعفري، واستعرض اللقاء أبرز المستجدات والتطورات في المنطقة لاسيما العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتداعياته والمواقف الساندة للشعب الفلسطيني."

وأثنى الشيخ جعفري، بحسب البيان، "على جهود العراق الكبيرة لاهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية ودوره المحوري ، كما قدم شكره للعراق لما يقدمه لزوار العتبات المقدسة خصوصا في زيارة الأربعين".

من جانبه ، رحب العامري، بحسب البيان، بالشيخ جعفري والوفد المرافق له ، وأشاد بالشعب الباكستاني ودوره الكبير في التفاعل مع قضايا الامة الإسلامية خصوصا مع فلسطين واليمن.

وأكد ايضا على أهمية وحدة الشعب الباكستاني المسلم شيعة وسنة لمواجهة التحديات".