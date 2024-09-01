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فائق زيدان يبحث مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة عدداً من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك


بحث فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في العراق كلاوديو كوردوني عدداً من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك .

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان :" ان رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الاحد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في العراق كلاوديو كوردوني والوفد المرافق له وبحث معه عدداً من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك"

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فائق زيدان يبحث مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة عدداً من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك
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