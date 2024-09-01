ضبط / 23 / عجلة محملة بمواد مخالفة للقانون في ديالى

ضبطت مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة ديالى (23) عجلة محملة بمواد مخالفة للضوابط القانونية. .
وقال العقيد هيثم الشمري مدير اعلام قيادة شرطة ديالى ان مفارز قسم شؤون السيطرات المنتشرة على الطرق البرية الرئيسية شمال وشمال شرق بعقوبة تمكنت ومن خلال تفتيش العجلات القادمة من اقليم كردستان من ضبط / 23 / عجلة محملة بمواد مختلفة مخالفة للقانون .
واضاف ان المفارز الامنية تمكنت من القاء القبض على شخصين مخالفين لشروط الاقامة قادمين من المناطق الشمالية . لافتا الى ان اجراءات قانونية اتخذت بحق المخالفين
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