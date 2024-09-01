الشيخ الخزعلي يستقبل محمد عبدالعظيم الحوثي لبحث المواضيع الثقافية والفكرية والاجتماعية

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، في مكتبه ببغداد، اليوم العلامة ، محمد عبدالعظيم الحسن الحوثي الحسني، وتمّ خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع الثقافية والفكرية والاجتماعية.

ورحب الشيخ الخزعلي بالضيف الكريم، معبراً عن تقديره الكبير، للبطولات والشجاعة التي يقدمها الشعب اليمني، ودور المقاومة الإسلامية " أنصار الله" في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه المجازر الصهيونية بحق غزّة.

من جانبه، أشاد الحوثي، بدور الشيخ الخزعلي في تجسيد مفهوم وحدة الساحات لمحور المقاومة، مؤكداً، أنّ اليمن يمر بمرحلة عظيمة من الاستقرار السياسي والأمني نتيجة وحدة الشعب وتماسكه على جميع الأصعدة.