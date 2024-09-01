المندلاوي يُعزي بذكرى استشهاد شفيع الأمة ورسولها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم

عزى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية جمعاء، بذكرى استشهاد نبي الرحمة والإنسانية، رسول الأمة وشفيعها محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله .

وجاء في بيان التعزية "في هذا اليوم تمر علينا ذكرى استشهاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ( صلى الله عليه وأله وسلم) الذي اصطفاه الله وبعثه بالحق لينشر رسالة الإسلام السماوية ويضيء العالم بنور هدايته ويثبت قيم التوحيد ويدعو الى الإنسانية والتكافل والتآخي ونشر المحبة والسلام في ربوع الأرض" .

ودعا المندلاوي إلى الثبات على قيم الرسالة السماوية التي بشر بها سيّد البشر لينقذهم من ضلال الظلمات ويهديهم لسبيل الهداية والإيمان ، ويرشدهم إلى طريق الحق وهو النهج الذي سارَ عليه أئمتنا الأطهار، مؤكدين على ضرورة العمل لتعزيز وحدة المسلمين ورصّ صفوفهم لمواجهة الجهات التي تسعى لتشويه مبادئ الدين الإسلامي وتحرف مساره وتشتيت الأمة واضعافها.

واختتم المندلاوي البيان بالدعاء من العلي القدير بأن يعم الخير والأمان للجميع وان يعظم لنا ولكل مسلمي العالم عظيم الأجر والثواب، ويرزقنا شفاعة نبينا محمد وآل بيته الأطهار.