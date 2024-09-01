الإطاحة بـ3 متهمين نفذوا جريمة "القتل العمد" بمدينة الصدر شرقي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، الإطاحة بـ3 متهمين نفذوا جريمة "القتل العمد" بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إنه "ضمن تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة والجنائية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حادثة قتل ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من (قيادة شرطة الرصافة، مركز شرطة الرافدين) بالتنسيق مع القطعات الماسكة".

وأضافت أنه "تم التوجه للمكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث تم الوصول الى الجناة واعتقال ثلاث اشخاص بالقتل العمد وتسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".