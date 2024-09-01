الأخبار

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة يؤكد أهمية تعزيز النزاهة وبناء قواعد لها


اعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، أهمية تعزيز النزاهة وبناء قواعد لها ونسج علاقاتٍ ترابطيَّةٍ وتشاركيَّةٍ مع الوزارات والمُؤسَّسات وتعضيد ذلك بالعقيدة الوطنيَّة.

وقال حنون خلال كلمته في حفل انطلاق دراسة الدبلوم في الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، بحسب بيان إن "هذه الدراسة من أهدافها إعداد قادة لمكافحة الفساد، والعمل على إحداث الطلبة تغيير الواقع في وزاراتهم وإيجاد أساليب جديدة لمكافحة الفساد"، مُبيّناً أنَّ "من الأهداف التي تروم الهيئة تحقيقها من هذا المشروع ترسيخ مبـادئ النـزاهــة والشفـافيَّة والحـكم الــرشيـد، وبناء وتطوير القدرات البشريَّـة للعاملين في ميدان مكافحة الفساد، ودراسة التجارب الدوليَّـة في مجال الحدّ من هذه الظاهرة ومكافحتها، والاستفادة من تلك التجارب".

واضاف أن "الهيئة تسعى من خلال هذه الدراسات والبرامج ليس مكافحة الفساد فقط، بل تعزيز النزاهة وبناء قواعد لها، ونسج علاقاتٍ ترابطيَّةٍ وتشاركيَّةٍ مع الوزارات والمُؤسَّسات والإعلام والمجتمع المدني، وتعضيد ذلك بالعقيدة الوطنيَّة"، مُشيداً بـ"التعاون الكبير الذي أبدته وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ في إنجاح هذه الدراسة وتعزيزها بالملاكات التدريسيَّة بأساتذة من ذوي الكفاءة والخبرة، فيما تكون هذه الدراسة من ضمن النجاحات التي تحصدها الوزارة في سعيها لتحسين مُستوى الشهادات العليا للجامعات العراقيَّة بين نظيراتها في دول العالم".

من جانبه، اشار وزير التعليم العالي نعيم العبودي الى "التكامل المُؤسَّسي بين الهيئة ووزارته؛ من أجل ترسيخ قيم النزاهة ومُواجهة آفة الفساد، وأنَّ التعاون بينهما سيتمخض عنه برامج ومشاريع تثقيفيَّة وتوعويَّة تصبُّ في خدمة أهداف التعليم والنزاهة معاً"، مشيداً بـ"مشروع دراسة الدبلوم الذي انبثق عن الهيئة بمختلف اختصاصاتها، سواء القانونيَّة والرقابة الماليَّة أو المحاسبة والإعلام، وسعي الهيئة الحثيث من أجل تحويل مخرجات الدراسات النظريَّة إلى معالجاتٍ تطبيقيَّةٍ واقعيَّةٍ للتصدي للفساد".

الى ذلك، اشار المُدير العام للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد مظهر الجبوري إلى أنَّ "خوض الأكاديميَّة تجربة الدراسات العليا في مجال مكافحة الفساد يمثل لها قيمة تنافسيَّة بين نظيراتها من أكاديميات مكافحة الفساد"، مؤكداً أنَّ "من أهم الممارسات الفضلى التي نوَّهت بها الهيئة في المحافل الدوليَّة استحداثها دراسة الدبلوم العالي في مكافحة الفساد".

 وحث الجبوري "ملاكات الأكاديميَّة على المثابرة ومداومة النجاحات بالبحث والتطوير والتقصي؛ لابتكار رؤى جديدة تفضي إلى تطوير آليات التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة".

وتتضمن الدراسة عدَّة مُقرَّراتٍ تمَّ إدراجها ضمن الفصلين الدراسيَّين اللذين تتكوَّن منها مُدَّة الدراسة البالغة سنة واحدة، منها: تشريعات مكافحة الفساد، وأصول التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد، والعقود الحكوميَّة، والتدقيـق والرقابة، والمحاسبة الماليَّة، والحـوكمة وتضارب المصالح والكسب غير المشروع، واسترداد الأموال، والتعاون الدولي في استرداد المدانين والموجودات والأصول المُهرَّبة، فضلاً عن مُقرِّرٍ مُخصَّصٍ عن الإعلام الاستقصائيِّ ودوره في كشف المستور من الظواهر السلبيَّة والجرائم المخفيَّة، لا سيما الجرائم المُتعلّقة بمُخالفات واجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام واختلاسه وهدره.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نجاة نجل محافظ الانبار السابق من محاولة اغتيال
منذ 27 عاما.. التعداد يرى النور في تشرين الثاني: هل سيتم استثناء جهات من الحظر؟
رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة يؤكد أهمية تعزيز النزاهة وبناء قواعد لها
الحكومة تتهم جهات بمحاولة إشغالها عن نهجها الوطني
ضربة جوية قاصمة لداعش الارهابي في وادي الحزيمي بصحراء الانبار
النـزاهـة تـرصـد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركة استثمارية في كربلاء
ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة شهادة الرسول الاكرم
منع المدعو "غيث التميمي" من الظهور إعلاميا بتهمة التحريض ودعم اسرائيل
الحشد الشعبي يضبط 750 ألف حبة مخدرة بكمين محكم في الأنبار
الكتل السنية لازالت غارقة بالخلافات حول رئيس البرلمان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك