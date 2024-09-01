ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة شهادة الرسول الاكرم

وجه محافظ ديالى، عدنان محمد عباس الشمري، اليوم الأحد، (1 أيلول 2024)، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين، بذكرى وفاة الرسول (ص) في جميع دوائر المحافظة.

وقال الشمري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "تعطيل الدوام جاء لفسح المجال لأهالي المحافظة لأداء الزيارة واحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)".

وكانت محافظات النجف وكربلاء والبصرة وميسان والمثنى وواسط، قد عطلت يوم الإثنين بمناسبة وفاة الرسول (ص)، التي يحيها الزائريون في محافظة النجف.