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منع المدعو "غيث التميمي" من الظهور إعلاميا بتهمة التحريض ودعم اسرائيل


قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأحد، (1 أيلول 2024)، منع المدعو (غيث التميمي) من الظهور في وسائل الاعلام المختلفة لمدة 3 أشهر "لمخالفته قواعد السلوك الاعلامي وترويجه للكيان الصهيوني ودعمه".

وبحسب اعمام للهيئة، للمؤسسات الاعلامية كافة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستناداً للصلاحيات المخولة لنا في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية العراق بموجب الأمر (65) لسنة 2004 النافذ، ونظراً لما تم رصده في الوسائل الإعلامية على (غيث عبد الجبار عبد الله التميمي) بطرح مضامين في وسائل الاعلام تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي وتحديداً المواد الآتية:

الباب الثاني/ المادة (1) منع التحريض على العنف والكراهية.

الباب الثاني/ المادة (4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.

- مخالفته قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022، من خلال ترويجه للكيان الصهيوني ودعم وتشجيع سياساته وافعاله.

وعلى ضوء ذلك قررت هيئة الاعلام والاتصالات "منع ظهور واستضافة (التميمي) في القنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر) فقط من تاريخ صدور كتابها، وتتحمل وسائل الاعلام التبعات القانونية كافة المترتبة في حال الاستضافة".

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