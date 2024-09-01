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الحشد الشعبي يضبط 750 ألف حبة مخدرة بكمين محكم في الأنبار


أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، (1 أيلول 2024) إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى داخل الأراضي العراقية. 

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، في تصريح صحفي، ان "عملية نوعية تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن السيطرة على شحنة كبيرة من المخدرات قُدِّرت بحوالي 750 ألف حبة مخدرة". 

وأضاف، أن "الشحنة كانت في طريقها إلى العراق، ولكن بفضل الكمين المحكم الذي نُصب من قبل الحشد الشعبي والاستخبارات، تم إحباط هذه المحاولة وضبط الشحنة قبل دخولها إلى البلاد" مؤكداً، أن "هذه العملية تأتي في إطار جهود الحشد الشعبي المستمرة لحماية المجتمع العراقي من مخاطر المخدرات ومكافحة تهريبها".

وأشار قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي إلى، أن "الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق موسع لمعرفة الجهات المتورطة في محاولة التهريب، والعمل على ملاحقة جميع الشبكات التي تسعى لإدخال المخدرات إلى العراق".

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