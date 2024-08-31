النقل تفتح تحقيقاً بشأن تأخر رحلات السفر في مطار بغداد

قررت وزارة النقل، اليوم السبت، فتح تحقيق من اجل الوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي قرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة من اجل الوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد الدولي".

يأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا من داخل مطار بغداد الدولي يظهر حالة ارباك واحتكاك بين مسافرين وموظفين في المطار.