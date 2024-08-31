اعتقال المتهم الرئيس بسرقة مشجب سلاح الجيش

افاد مصدر امني، اليوم السبت (31 آب 2024)، باعتقال المتهم الرئيس بسرقة مشجب سلاح الفرقة الخامسة في الجيش العراقي.

وقال المصدر ، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي بسرقة مشجب سلاح الفرقة الخامسة في الجيش العراقي"، مبيناً أن "المتهم وهو ضابط برتبة مقدم".

وأضاف أن "عملية الاعتقال تمت في محافظة واسط".

وكشف مصدر امني، يوم امس، عن سرقة 216 قطعة سلاح خفيف من الفوج الثاني باللواء 19 الفرقة الخامسة بالجيش العراقي.