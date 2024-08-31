برلمانية: هروب متهم بسرقة 35 مليون دولار خلل كبير في اجراءات الداخلية

انتقدت عضو مجلس النواب، نيسان الزاير، اليوم السبت، (31 آب 2024)، اجراءات وزارة الداخلية بعد هروب متهم بسرقة 35 مليون دولار، من مركز للشرطة في العاصمة بغداد.

وقالت الزاير في بيان ان "هروب متهم بسرقة ٣٥ مليون دولار من مركز شرطة باب المعظم، يكشف عن خلل كبير في منظومة الاجراءات الامنية والوسائل الاحترازية التي تمارسها وزارة الداخلية".

وأوضحت، ان "نقل متهم بهذا المستوى الاجرامي بواسطة عجلة مدير المركز المدنية وبحماية عنصر واحد يبين ان النية مبيتة مسبقا لتهريبه وهذا ما حصل فعلا".

وحذرت الزاير، من "خطورة غياب الجهد الاستخباراتي الذي لم يكتشف عملية الهروب على الرغم من مرور 24 ساعة على وقوعها" مطالبة "وزير الداخلية بضبط اداء وزارته ومتابعتها بشكل دقيق بما يحفظ حقوق العراقيين وحمايتهم".

وكان متهم باختلاس 35 مليون دولار قد فر قبل يومين من مركز شرطة باب المعظم ببغداد.

وأفاد مصدر أمني، بأن "المتهم كان قد ألقي القبض عليه سابقا بجريمة اختلاس 35 مليون دولار عن قضية تتعلق بعقارات الدولة".