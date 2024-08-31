الاستخبارات العسكرية تضبط اكثر من 20 ألف حبة "كبتاجون" مخدرة في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (31 آب 2024)، ضبط اكثر من 20 ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إنه" بعملية استباقية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة ومن خلال المداهمة على أحد أوكار تجار المخدرات في منطقة الضبعة بقضاء الرطبة، ضبط أبطال الاستخبارات العسكرية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والتي بلغت نحو أكثر من 20000 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون".

وأضافت المديرية، إن" الحبوب كانت موضوعة بداخل خزان بلاستك مملوء بالمواد المخدرة ومهيأة لتهريب، حيث تمّ تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة حسب السياقات القانونية المعمول بها.