المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى شهادة الرسول الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم)

أعلنت محافظات عدة عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم الاثنين المقبل.
وأعلن مجلس محافظة النجف عن تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة ذكرى شهادة الرسول الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم).
وقررت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين لذات المناسبة.
كما أعلن مجلس محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 2/ 9/ 2024، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية.
كذلك أعلن مجلس محافظة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية يوم الاثنين المقبل.
وأعلن مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل لذات المناسبة أيضاً.
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