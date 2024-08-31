مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة يوم غد الاحد

نشر مجلس النواب، اليوم السبت (31 آب 2024)، جدول أعمال جلسة يوم غد الاحد.
وتضمن جدول الاعمال، القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني، والقراءة الأولى لمقترح قانون الحفاظ على الإرث الثقافي، والقراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قانون تصديق اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة، فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون الصحة النفسية.
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