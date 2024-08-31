العثور على 14 جثة لإرهابيين واعتقال اثنين بحوزتهما مستمسكات مهمة بصحراء الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، (31 آب 2024)، عن العثور على 14 جثة لارهابيين قتلوا في العملية الأمنية التي تم تنفيذها أمس الجمعة في صحراء محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه "إلحاقاً ببياننا للعملية النوعية التي نفذت بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يوم أمس، في صحراء الأنبار بالتحديد في منطقة الحزيمي شرقي وادي الغدف، ولغرض إحكام السيطرة على المنطقة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة وخلية الاستهداف وبإسناد من قبل في طيران الجيش، خرجت قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة في الجيش العراقي في الساعة الرابعة فجراً من اليوم السبت، لتفتيش المكان ومقترباته والمضافات".

وأضاف البيان، ان القوة "عثرت على 14 جثة للإرهابيين لغاية الآن من الذين تم استهدافهم يوم أمس، كما تم العثور عدد من الأحزمة الناسفة، جرى تفجيرها تحت السيطرة وأسلحة وأعتدة مختلفة ومستمسكات ومواد فنية وأجهزة حاسوب وهواتف ومستمسكات أخرى مهمة جديدة غير التي تم ذكرها ببياننا السابق".

وأثناء هذه العملية "رصدت القوات الأمنية المكلفة بهذا الواجب عجلة تقل إرهابيين اثنين، إذ شرعت بتطويق العجلة والقبض عليهما وحسب التحقيقات الأولية معهما تبين أنهما قد هربا من أحد الأوكار لنقل مستمسكات مهمة ومواد أخرى كانت بحوزتهما" بحسب البيان.

وتابع البيان، ان "هذا الواجب، مازال مستمراً لإكمال عمليات البحث والتفتيش وتطهير المنطقة بالكامل من دنس الإرهاب".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت أمس الجمعة، مقتل 14 إرهابيا من بينهم قيادات في داعش ضمن صحراء الانبار بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة/ وبعمل استخباري نوعي لجهاز المخابرات الوطني.

فيما أعلنت القيادة المركزية الامريكية، اليوم السبت، إصابة 7 من جنود الجيش الامريكي بجروح خلال الغارة المشتركة التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في الأنبار.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية أن "خمسة من هؤلاء الجنود أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب 2 بسبب سقوطهما"، مؤكدا أن "حال كل المصابين مستقرة".