مجلس كربلاء المقدسة يعلن تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين القادم، حيث ذكر مجلس المحافظة في بيان له، ان " مجلس محافظة كربلاء المقدسة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين القادم وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الرسول الاعظم محمد صل الله عليه وآله وسلم ، في محافظة كربلاء المقدسة ماعدا الدوائر الامنية والخدمية ، والصحية ".

ومن الجدير بالذكر أن محافظات (النجف، البصرة، الديوانية، ذي قار) كانت قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين القادم لمناسبة ذكرى وفاة الرسول الكريم محمد (ص).