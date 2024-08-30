النزاهة تضبط مسؤولاً في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، بضبط مسؤولٍ في مُديريَّة استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار؛ لقيامه بابتزاز أحد المُواطنين وتسلُّم رشوةٍ منه.

وقالت الهيئة في بيان إن "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة استخبارات منطقة (زنكوره) التابعة إلى مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب الأنبار- قسم الرمادي مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود".

وأضافت أن "المُتَّهم تسلَّم مبلغ مليون دينار رشوةً من أحد المُشتكين، بعد إيهامه بوجود تقريرٍ أمنيٍّ بحقِّه"، لافتة إلى أنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت وفق مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".