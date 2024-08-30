القبض على (4) متهمين على اثر مشاجرة راح ضحيتها محام واصيب اخر في ميسان

القت مفارز شرطة ميسان القبض على 4 متهمين متورطين بمشاجرة عائلية راح ضحيتها محام وإصابة آخر في احدى مناطق العمارة".

وقالت القيادة في بيان :" ان خلافا عائليا تطور إلى إطلاق النار مما تسبب بمقتل احد المواطنين يعمل محامياً في محكمة استئناف ميسان ليس له صلة بالخلاف بالاضافة الى جرح مواطن اخر".

واضافت :" ان القوة وبعد استدلالها على مكان تواجد المنفذين اجرت سلسلة من عمليات المداهمة والتفتيش على منازلهم ضبط من خلالها على قطعتي سلاح واعتقال 4 متهمين وتوقيفهم وفق المادة 406 القتل العمد ، مشيرة الى استمرار عمليات ملاحقة بقية المتورطين لغاية القبض عليهم"