تركيا تقرر رسميا إعفاء فئات محددة من المسافرين العراقيين من التأشيرة وابتداء من يوم الاحد المقبل

نشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقضي بإعفاء فئات محددة من المواطنين العراقيين من شرط الحصول على تأشيرة لدخول تركيا.

ووفقاً للقرار الجديد، سيتمكن العراقيون الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً أو تزيد عن 50 عاماً من السفر إلى تركيا دون تأشيرة اعتباراً من يوم الاحد المقبل الاول من شهر أيلول .

ويسمح القرار للمواطنين العراقيين الحاملين لجوازات سفر عادية بالسفر إلى تركيا لأغراض السياحة أو الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً ضمن فترة كل 180 يوماً، وكذلك العبور من تركيا للمسافرين ترانزيت.