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أحزاب كردستان تُعجل دعايتها الانتخابية والمفوضية تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين


ردت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، على انطلاق الحملة الدعائية لعدد من الأحزاب في إقليم كردستان، قبل موعدها الرسمي.

وقالت الغلاي في حديث صحفي إن "المرشحين مازالوا في طور تدقيق بياناتهم، وبالتالي لم يصادق مجلس المفوضين على المرشحين حتى الآن، والمرشح لا يستطيع الإعلان عن حملته لأنه بالأساس لا يمتلك رقما تسلسليًا".

وأضافت أنه "بشأن دعاية الأحزاب للانتخابات فإنه إذا وردت شكاوى بهذا الأمر إلى المفوضية فسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لنظام الحملات".

وأشارت الغلاي، إلى أنه "بعد مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين فسيتم تحديد موعد للحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان".

يشار الى ان بعض القيادات السياسية والحزبية والمرشحين في إقليم كردستان بدأوا بحملات الدعاية الانتخابية لأنفسهم وقوائمهم الانتخابية منذ ثلاثة أسابيع".

يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.

وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.

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أحزاب كردستان تُعجل دعايتها الانتخابية والمفوضية تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
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