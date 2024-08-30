بجهد نوعي للمخابرات العراقية.. القضاء على 14 إرهابيا من بينهم قيادات في داعش بصحراء الانبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، مقتل 14 إرهابيا من بينهم قيادات في داعش ضمن صحراء الانبار بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبعمل استخباري نوعي لجهاز المخابرات.

وقالت القيادة في بيان إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقا لمعلومات دقيقة وعمل ميداني استمر لشهرين متواصلين لمراقبة تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار بالتحديد في منطقة الحزيمي شرق وادي الغدف في أربع مضافات متباعدة، ومحكمة، ومخفية بعمليات تمويه عالية".

وأضافت، إن "العمل الاستخباري الدقيق والعالي المستوى مستمر من قبل أبطال جهاز المخابرات العراقي، والمراقبة الفنية الأرضية، والجوية، وتسخير المصادر، وبتخطيط ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، والتنسيق مع جهاز المخابرات منذ لحظة استلام توجيهات القائد العام، تم التوصل الى أماكن هذه المضافات والمعلومات التفصيلية الدقيقة عن هذه العناصر الإرهابية المتواجدة في المكان".

وأكدت أنه "بالساعة 400 من فجر يوم أمس الخميس الموافق 29 آب 2024 وعلى بركة الله وبهمة الغيارى ولصعوبة المنطقة جغرافيا ولضمان مباغتة العدو وقياداته المتخندقة بالمكان، تم القيام بضربات جوية متعاقبة ومباغتة لجميع المضافات، اعقبها عملية إنزال جوي لقطعات محمولة، وبتعاون وتنسيق استخباري وفني من التحالف الدولي فجر أمس الخميس، وبعد الاشتباك مع الفارين من الضربات الجوية بعدة مضافات أصبح عدد قتلى عناصر داعش الخائبة المهزومة بالصحاري والكهوف (14) إرهابيا بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة، ويحمل رمانات يدوية".

وأوضح أن "المعلومات الاستخبارية الدقيقة تشير الى أن من بين القتلى قيادات مهمة من الصف الأول لعصابات داعش الإرهابية، كما تم تدمير جميع المضافات وما فيها من أسلحة واعتدة ودعم لوجستي، وتفجير عدد من الأحزمة الناسفة تحت السيطرة، فضلا عن السيطرة على بعض الوثائق والمستمسكات المهمة وأجهزة الاتصال".