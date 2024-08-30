الإطاحة بـ 4 دواعش يعملون بديوان "الحسبة" في صلاح الدين

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ4 دواعش في محافظة صلاح الدين .

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزها المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين ألقت القبض على اربعة ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الارهابي"، مشيرة الى ان "العملية جاءت بمتابعة ميدانية لهم وإلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قبض قضائية أصولية".

واضافت انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لعصابات داعـش ويعملون في ما يسمى ديوان (الحسبة) وقيامهم بعدة هجـمات ارهابية في منطقة النباعي وبيجي، ونصب سيطرات وهمية وضرب القوات الأمنية في وقت سابق"، مبينة انها "صُدّقت أقوالهم ابتدائياً وقضائياً وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".