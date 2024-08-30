الأخبار

الإطاحة بـ 4 دواعش يعملون بديوان "الحسبة" في صلاح الدين


اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ4 دواعش في محافظة صلاح الدين .

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزها المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين ألقت القبض على اربعة ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الارهابي"، مشيرة الى ان "العملية جاءت بمتابعة ميدانية لهم وإلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قبض قضائية أصولية".

واضافت انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لعصابات داعـش ويعملون في ما يسمى ديوان (الحسبة) وقيامهم بعدة هجـمات ارهابية في منطقة النباعي وبيجي، ونصب سيطرات وهمية وضرب القوات الأمنية في وقت سابق"، مبينة انها "صُدّقت أقوالهم ابتدائياً وقضائياً وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإطاحة بـ 4 دواعش يعملون بديوان "الحسبة" في صلاح الدين
انهاء تكليف حيدر الشمري من أمانة العتبة الكاظمية المقدسة وتكليف وسام الانصاري بدلاً منه مؤقتاً.
مصدر أمني يكشف عن سرقة أسلحة من مقر عسكري
قرارات جديدة في جلسة مجلس الوزراء شملت مجالات متعددة
خلال استقباله لوزير الداخلية، اتفاق جديد بين النزاهة والداخلية في مجال مكافحة الفساد
مجلس الخدمة يصادق على توظيف أكثر من 28 الفاً من المشمولين بقانون المهن الطبية
سقوط مسيرة تركية فوق كركوك!
مجلس محافظة ذي قار يصدر بياناً بشأن اختطاف أحد أعضاءه!
اعتقال نقيب المعلمين في البصرة بتهمة التجاوز على أراضي البلدية
شرطة بابل تكشف غموض جريمة قتل وحشية وتلقي القبض على القاتل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك