مصدر أمني يكشف عن سرقة أسلحة من مقر عسكري

صرّح مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض فوج في الجيش العراقي الى سرقة أسلحة متنوعة.

وذكر المصدر في حديث لـقناة السومرية، إنه "تم تحديد سرقة اسلحة من فوج تابع للجيش العراقي مقره غربي البلاد تقدر اكثر من 200 بندقية و16 مسدسا".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الواردة ان السرقة هذه تمت على مدار سنة عبر أشهر متفرقة"، مشيرا الى أن "هذا الأمر تم استناداً على شكاوى وتم ارسال لجنة الى الفوج واتضح انه هناك نقوصات بالاسلحة والاعتدة".