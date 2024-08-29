مجلس الخدمة يصادق على توظيف أكثر من 28 الفاً من المشمولين بقانون المهن الطبية

صادقَ مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، على توظيف 28 ألفاً و400 من المشمولين بقانون المهن الطبية والصحية، حيث ذكر المجلس في بيان له، انه "عقدَ المجلس جلسته الطارئة برقم (33) وتم فيها المُصادقة على توظيف أكثر من (28400) الوجبة الاولى من المشمولين بقانون المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ".

وأضاف: "في السياق نفسه قرر المجلس المصادقة على استكمال تعيين مجموعه من المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والأوائل على وزارة التعليم العالي ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار ".

ولفت المجلس الى ان "اعلام المجلس أكدَ على ان فرق التوزيع واللجان المُكلفة في عملية التوظيف، تواصل عملها حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي للالتزام بالتوقيتات المُصادق عليها، مع الأشارة الى ان كل المُتقدمين سيحصلون على الفرص العادلة في التوظيف ".