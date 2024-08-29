موعد بدء عملية ترقيم الدور والمباني استعدادا للتعداد السكاني

حددت وزارة التخطيط، اليوم الخميس 29 أب 2024، موعد بدء عملية الترقيم والحصر للدور والمباني بالمحافظات كافة استعدادا لإجراء التعداد السكاني، فيما كشفت عن تدريب 25 ألف شخص في المحافظات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في مؤتمر صحفي، "نستعد اليوم للقيام بعملية الترقيم والحصر يوم الأول من أيلول المقبل"، مشير الى ان "هذه العملية تمثل العمود الفقري للتعداد السكاني".

كما أوضح مدير الإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم ان 120 ألف باحث سيشاركون في التعداد السكاني، معربا عن أمله بأن يقوم مجلس الوزراء بتعطيل الدوام في ايام اجراء البحث عن المعلومات من قبل الباحثين لإجراء التعداد السكاني.