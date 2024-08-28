فرض حظر للتجوال في الحي العصري للقبض على المتورطين بجريمة بيجي!

صرّح مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في منطقة جريمة قتل عائلة وحرق جثث افرادها في قضاء بيجي شمال غربي المحافظة، حيث ذكر، إن "قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي انتشرت في منطقة الحي العصري وأغلقت مداخله ومخارجه وفرضت حظرا للتجوال فيه، بعد ورود معلومات تفيد بجود مرتكبي جريمة قتل العائلة في المنطقة".

وأضاف المصدر، أن "القوات شنت حملة بحث وتفتيش في الدور القريبة من مكان الحادث للبحث عن الجناة"، مشيرا الى "استمرار عمل فريق الأدلة الجنائية في موقع الجريمة".

وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، قد أفاد اليوم الأربعاء (28 اب 2024) بأن مجهولين قاموا بقتل عائلة كاملة وحرق جثثهم في قضاء بيجي شمال غربي المحافظة.