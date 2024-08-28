نداء للمواطنين والقوات الأمنية بشأن المياه المخزونة في الشمس

وجّهت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، دعوتها للمواطنين بعدم شراء واستهلاك عبوات المياه المعدنية المخزونة تحت اشعة الشمس على الأرصفة امام المحلات والأسواق، مؤكدة ان دراسات عديدة اثبتت خطورتها على صحة الانسان.

وذكر عضو اللجنة گيلان قادر، في حديث لقناة السومرية، ان هناك أبحاثا كثيرة عن حدوث تفاعل بين المياه المعدنية والعبوة البلاستيكية اذا بقت لساعات طويلة تحت اشعة الشمس"، مشيرا الى انه "نحن كوزارة صحة ولجنة الصحة والبيئة ومجلس النواب، نسترعي انتباه المواطنين ونحثهم على عدم استعمال او شراء مياه للشرب في هذه الحالات التي يشاهدونها في الازقة والشوارع".

وأكد قادر "وجود رقابة على هذه الحالات لكنها قليلة مقارنة بكثرة البائعين والأسواق، في كل الازقة والشوارع والأسواق والمولات، لذا يجب على الأهالي ان يأخذوا دورهم بعدم استهلاك المياه المعدنية المخزونة في الشمس"، فيما طالب قادر أيضا القوات الأمنية باخذ دورها في رقابة هذا الموضوع.

وكانت وزارة الصحة قد انذرت في 11 تموز الماضي أصحاب المواد الغذائية من عرض العصائر والمياه والمواد الغذائية وتخزينها تحت الشمس، مؤكدة انها ستقوم بجولات تفتيشية بعد أسبوعين من تاريخ التبليغ.