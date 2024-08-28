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وزارة العمل تعلن شمول أكثر من 61 ألفاً بالإعانة الاجتماعية


صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن شمول أكثر من 61 ألفاً بالإعانة الاجتماعية من ذوي الاعاقة والايتام واطفال السكري، حيث ذكر وزير العمل احمد الاسدي في مؤتمر صحفي، إن "عدد الحصص المضافة للأفراد من الاسر المستفيدة من الاعانة الاجتماعية وصلت لأكثر من 83 ألف حصة بمبلغ تجاوز 49 مليارا".

وكذلك "ستتم إعادة راتب الإعانة لرب الأسرة ممن توقفت حصة الإعانة عن افراد أسرته نتيجة دمج راتبي الرعاية والمعين المتفرغ وذلك استنادا لتعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة".

وأضاف: "مستمرون بصرف الإعانة المخصصة لذوي الإعاقة العاجزين وغير القادرين على العمل أو لرب الأسرة وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".

وبيّن الاسدي انه "سيتم شمل أبناء الموظفين من فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن برنامج الإعانات الاجتماعية وذلك بناءً على معايير خط الفقر"، مضيفا: "سنستمر بصرف الإعانة للأسرة المتكونة من (زوجين معاقين) مع حجبها عن أي فرد من عائلته يتقاضى راتباً آخر دون قطع الإعانة بالكامل".

كما أنه "بالإمكان الان تعدد الاعانات داخل الاسرة الواحدة من فئة ذوي الاعاقة الذين تم بحثهم وشمولهم بصفة فرد"، موضحا: "سنستمر بمنح الإعانة للمرأة من ذوي الإعاقة بعد زواجها طالما لم يخرجها الزواج من خط الفقر، بغض النظر عن حالة الزوج (موظف كان أو متقاعدا)".

وأشار الاسدي الى انه "سيتم السماح بجمع إعانة الحماية الاجتماعية مع مبلغ المعين المتفرغ، شريطة ألا يكون المستفيد موظفاً، وفقا للتعديل الاخير لقانون حقوق ذوي الإعاقة"، مبينا: "سنستمر بمنح الإعانة للرجل من ذوي الإعاقة إذا كانت زوجته موظفة، شريطة أن لا يخرجه الزواج من خط الفقر".

وقال أن "إمكانية الجمع بين مبلغ الإعانة وراتب المعين المتفرغ عن حصة الفرد في الاسرة وسنعيد جميع الحصص المقطوعة من الإعانة إلى مبلغ الإعانة الكلي للمستفيدين من هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وكشف الاسدي "عدد المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والعاجزين بلغ 409,113 مستفيداً من أرباب الأسر والأفراد"، معلنا عن "تفعيل برنامج (الجابي) الخاص بعملية استرداد المبالغ عبر أجهزة الدفع الالكترونيPOS".

وذكر في ختام حديثه: "تمكنا من استرداد 293 مليار دينار من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية وقمنا باسترداد 14 مليار دينار خلال 4 أشهر عبر اجهزة POS وهو أكبر رقم يتم تحصيله وفق خدمة الدفع الالكتروني".

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