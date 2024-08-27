مجلس الخدمة يعلن عن وجبة تعيينات جديدة لحملة الماجستير

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، المصادقة على توظيف أكثر من 650 قيداً على ملاك وزارات وهيئات ومحافظات مختلفة.

وأوضح بيان للمجلس، أنه "في جلسة طارئة عقدها مجلس الخدمة العامة الاتحادي والمرقمة (32 ) في 2024/8/27 ، تمت المُصادقة فيها على توظيف اكثر من (650) قيدا على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 من حملة شهادة الماجستير".

وأضاف، ان العناوين الوظيفين توزع وفق الآتي: "تقني احيائي، كيميائي ، فيزيائي ، صيدلي ممارس ، باحث صحة وبيئة ، مترجم ، باحث سياسي ، باحث اجتماعي رابع ، بايولوجي ، احصائي ، جيولوجي ، مهندس ، محاسب ، مدرس ثالث ، مصحح ، باحث ، مخطط عمراني ، مهندس زراعي ، قانوني".