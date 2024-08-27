وزارة التربية تضيف مادة جديدة لطلبة الاول الابتدائي والمتوسط

صرّحت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، عن تضمين مناهج الاول الابتدائي والمتوسط مادة التربية الأخلاقية؛ تعزيزا للدور التربوي في التنشئة الإجتماعية.

وذكر بيان للوزارة، أنه تم "تضمين مادة التربية الأخلاقية الى مناهج الدراسة للصف الاول الابتدائي والاول المتوسط ولأول مرة على مستوى العراق بغية بناء وتنشئة جيل واع متمسك بالقيم والمبادئ الدينية والإجتماعية الاصيلة بعيدا عن التعصب والتمييز بما ينسجم وأحكام الدستور العراقي".

وأوضح البيان، ان "هذه الخطوة جاءت بعد دراسة معمقة للواقع ومدى حاجة التلميذ والطالب الى التعلم وصولا الى التكامل الإبداعي، حيث اجتمع عدد من الاساتذة والمُختصين في المديرية العامة للمناهج بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات التربوية والعلمية المعنية لتأليف هذا الكتاب الاثرائي الهادف الى ترسيخ الجوانب القيمية والسلوكية للطلبة بالتوازي مع الجوانب العلميّة".

وبيّن أن "هذا التوجه الأولي ستتبعه خطوات لاحقة للاتساع بدائرة المادة وصولا الى المراحل الأخرى بالتدريج".