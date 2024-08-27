رئيس الوزراء بعد لقاء السيسي في العلمين: سكوت المجتمع الدولي شجع إسرائيل على تجاوز الخطوط الحمراء

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن سكوت المجتمع الدولي شجع إسرائيل على تجاوز الخطوط الحمراء، إذ تطرق اللقاء الذي عقد في العلمين شمال مصر، إلى الحرب على غزة، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس، وفي هذا الشأن أكد السوداني أن سكوت المجتمع الدولي شجع الكيان الصهيوني على تجاوز كل الخطوط الحمراء، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر في مجال العمل على وقف إطلاق النار.

وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وأشار السوداني إلى عمق العلاقة بين العراق ومصر التي قطعت شوطا مهما على مستوى التعاون المتميز، وما تشكله من محور ارتكاز يعود بالمنفعة للبلدين، وكذلك على استقرار المنطقة، مؤكدا حرص العراق في التعاون والانفتاح على الشركات المصرية، خصوصا مجالات الإسكان والزراعة وإدارة المياه، لافتا إلى استمرار العمل في اللجنة العراقية المصرية المشتركة، ومتابعته المباشرة لما تحرزه من تقدم، لاسيما التعاون في الصناعات النفطية التحويلية.

وأكد السوداني أن العراق المستقر هو قوة لكل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، مشددا على أن الحكومة العراقية تنطلق من مصالح العراق العليا بمسألة التطورات في المنطقة، كما أكد أن العراق قادر على أن يكون ساحة تلاق بين دول المنطقة والبلدان الصديقة.

بالمقابل، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بالعراق، وحرصه الشديد على التعاون الكامل في مختلف المجالات، وأكد أن العراق القوي دعامة للمنطقة والبلدان العربية، مشيرا إلى تطابق الرؤى في ما يتعلق بالتعاون المشترك، ووجود إرادة سياسية واضحة لدى البلدين إزاء التكامل، مشيدا بإجراءات الحكومة في تثبيت الاستقرار والتنمية والانفتاح الاقتصادي على مستوى دول المنطقة والعالم.

كما جرت، خلال اللقاء، مباحثات موسعة شملت الملفات المشتركة، خصوصا مجالات النفط، والزراعة، وإدارة المياه، وكذلك في إطار التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية، كما تطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الرئيسان على أن التطورات الإقليمية تستدعي مواصلة التنسيق بين البلدين، ومع باقي البلدان الشقيقة والصديقة.