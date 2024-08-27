انتقاد للحكومة الاتحادية بالتنصل عن دفع رواتب كردستان وتأخيرها!

انتقدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء، تأخير رواتب موظفي كردستان وعدم توزيعها في الوقت المحدد، مشيرة الى ان الحكومة الاتحادية "تتنصل" عن دفع الرواتب وتؤخرها بالرغم من الاتفاقات بين بغداد وأربيل.

وأوضحت محمد في حديث لـقناة السومرية، "نتعجب من تأخير رواتب موظفي كردستان مع نهاية كل شهر بحجة التدقيق الذي هو بالأصل لا يستغرق سوى بضع ساعات"، مشيرة الى ان "التأخير يصل الى شهر كامل خلال الشهرين الماضيين، وأصبح الموظفون في الإقليم يتحملون عبء الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل".

وأضافت محمد، أن "الحكومة الاتحادية تتنصل من دفع رواتب موظفي الإقليم رغم الاتفاقات بين بغداد وأربيل على حصة الإقليم في الموازنة بما فيها رواتب الموظفين"، داعية الى "مساواة موظفي كردستان مع بقية الموظفين في المحافظات بتسلم الراتب مع نهاية كل شهر".