مجلس حلف شمال الأطلسي يستضيف مستشار الأمن القومي في بروكسل

تحدث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بروكسل اليوم الثلاثاء، عن مسارات البرنامج الحكومي في مجال السياسة الخارجية والأولويات الإستراتيجية للعراق، والموقف من الأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط.

وجاء ذلك من خلال استضافة مجلس حلف شمال الأطلسي للأعرجي، بدعوة من السفير الإيطالي لدى الحلف، ماركو بيروناشي، حسب بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي،.

وجدد الأعرجي، مطالبة العراق للمشاركين في الحوار المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل والذين يمثلون 32 دولة، بسحب الدول لرعاياها من مخيم الهول السوري بسبب الخطر الكبير الذي يمثله بقاء هذا المخيم، إلى جانب استمرار التعاون والشراكة مع حلف شمال الأطلسي في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية والاستفادة من خبرات الحلف، لكن من دون أي قطعات عسكرية أو قتالية، كما ذكر البيان.

وأشاد ممثلو دول حلف شمال الأطلسي، باستمرار تعاون العراق في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مشيرين إلى أن العراق قطع أشواطا كبيرة في ترسيخ دعائم أمنه واستقراره، مشددين على أهمية استمرار هذا التعاون، بما يخدم استدامة الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم.