طهران تشيد بعملية تأمين زائري الأربعين وبمستوى التنظيم عند الحدود

أشاد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بالجهود المبذولة من القوات الأمنية العراقية بجميع تشكيلاتها على توفير الأمن للزوار المتوجهين إلى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين.

وقال مؤمني في تصريحات صحافية، إنه "لحسن الحظ تحسنت البنية التحتية مقارنة بالسنوات السابقة في الحدود بين العراق وايران، والفرق ملحوظ جداً، وجميع الأجهزة تعمل وتخدم الزوار".

واضاف "بجهود قوات تطبيق القانون والأمن وكذلك تعاون الجانب العراقي يتم توفير الأمن في إيران والعراق للزوار"، مشيداً بـ"الجهود المبذولة من القوات الأمنية العراقية بجميع تشكيلاتها على توفير الأمن للزوار المتوجهين إلى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق عن دخول ثلاثة ملايين ونصف زائر فيما أعلنت عن عودة مليون و300 الف زائر.