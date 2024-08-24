القبض على متاجر بالمخدرات في الأنبار

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (24 آب 2024)، القبض على مطلوب بقضايا مخدرات في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان إن "مفارزها بالفوج الثاني اللواء الخامس التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكن من القبض على مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار".

وأضافت، إن "العملية جاءت بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الأنبار، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، مؤكدة أنه "تم تسليم المطلوب أصولياً الى جهة الطلب".