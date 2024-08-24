ادعاءات بتعرض السارق المدان نور زهير لحادث سير في لبنان

تداولت وسائل اعلام لبنانية انباء عن تعرّض المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير المظفر،، إلى حادث سير في بيروت.

وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية ان "المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير المظفر، تعرض إلى حادث سير خطير جدًا في منطقة الحدت - بيروت كاد أن يودي بحياته".

وأضافت: "على إثره نُقل إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية، وأظهرت الفحوصات تعرّضه المظفر إلى إصابة بالغة في العمود الفقري والعنق والقفص الصدري إضافة إلى رضوض عدة في الجسم والرأس والرجلين".

وكان من المقرر ان يمثل نور زهير امام المحكمة في 28/ آب للمحاكمة في قضية الامانات الضريبية المعروفة إعلاميا "بسرقة القرن".