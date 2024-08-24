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بالأرقام.. إحصائية جديدة للوافدين والمغادرين عبر المنافذ العراقية


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحصائية جديدة بشأن أعداد الزائرين الوافدين الى العراق خلال 18 يوماً.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ علاء الدين القيسي، إن "أعداد الوافدين من 6 آب 2024 الى غاية 23 آب الحالي عبر 10 منافذ وهي (سفوان، الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، القائم، مطار بغداد، مطار النجف الأشرف، حاج عمران، باشماغ)، بلغت 3367449 زائراً". 

وأضاف أن "أعداد المغادرين عبر هذه المنافذ للفترة المذكورة أعلاه بلغت 2221070 زائراً".

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