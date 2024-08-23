اعتقال "علي مطير" أحد أعضاء شبكة "جوحي" الابتزازية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال "علي مطير" أحد أعضاء شبكة محمد جوحي للابتزاز، وسط بغداد.

وقال المصدر، إنه تم "اعتقال المدعو علي مطير عضو شبكة محمد جوحي للابتزاز في القصر الحكومي".

وأضاف، أن "الحكومة السابقة التي رأسها مصطفى الكاظمي عينت مطير في جهاز الامن الوطني مع المستشار السابق مهند نعيم".

وأشار المصدر، إلى أن "مطير طرد من الامن الوطني لاحقاً لأسباب تتعلق الفساد"، كاشفاً عن ان "مطير اعترف بعمليات الابتزاز والتجسس التي قامت بها شبكة جوحي".