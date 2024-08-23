عمليات بغداد توجه دعوة عاجلة لأصحاب مركبات النقل الخاص

وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، دعوة لاصحاب عجلات "النقل الخاص" بكافة انواعها التوجه لمدينة كربلاء المقدسة.
وطالبت القيادة في بيان لها، "اصحاب عجلات النقل الخاص بكافة انواعها الى التوجه لمدينة كربلاء المقدسة وذلك للإسهام مع القطعات الامنية والدوائر الخدمية لتقديم المساعدة والتسهيلات لعملية التفويج العكسي ونقل الزائرين ممن اكملوا مراسم الزيارة من (كربلاء الى العاصمة)".
وبيّنت ان "التوجيه جاء نتيجة الزخم الحاصل للحشود المليونية المعزية بذكرى اربعينية الامام الحسين "عليه السلام".
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