لبنان يعلن تسديد 530 مليون دولار من مستحقات الوقود العراقي

أعلن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض،ان لبنان سدّد مستحقّات الجانب العراقي المتعلّقة بالسّنة الأولى من عقد توريد الوقود، بقيمة بلغت 530 مليون دولار" مشيرا إلى أن الوقود العراقي مستمر بالتدفق لبيروت ومستحقاته تبلغ 250 مليون دولار.

وأكّد فياض في تصريح صحفي أنّ "الوقود العراقي مستمر في التدفّق إلى لبنان، وأنّ التّأخير الّذي حدث يرجع في الأساس إلى أسباب لوجستيّة".

وبيّن أنّ “لبنان سدّد مستحقّات الجانب العراقي المتعلّقة بالسّنة الأولى من عقد توريد الوقود، بقيمة بلغت 530 مليون دولار".

وتابع، أن "المستحقّات المتبقّية حاليًّا عن جزء من السّنة الثّانية بقيمة 250 مليون دولار، تتطلّب تشريعًا من مجلس النواب، لتغطية تمويل السّنة الثّانية والثّالثة من العقد"، مضيفًا أنّ "الجانب العراقي متفهّم لهذا الأمر"