إيران تعلن عودة 1،7 مليون زائر من العراق بعد أداء زيارة الأربعين

أعلن قائد مقر الزيارة الأربعينية التابع لقيادة الأمن الداخلي الإيراني العميد محمد شرفي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، عن عودة مليون 700 ألف زائر بما نسبته 50 بالمئة من الزوار الى البلاد من العراق.

وأشار شرفي في تصريح لوسائل اعلام إيرانية،، إنه "من اصل 3.3 مليون زائر توجهوا الى الزيارة الأربعينية عبر المنافذ الستة مع العراق، استحوذ منفذ مهران على غالبية حركة المسافرين بـ 1.5 مليون زائر".

وأضاف إن "من بين اجمالي عدد الزوار عاد 1.7 مليون زائر الى البلاد ما يعادل نسبة 50 بالمئة"، متوقعاً أن "تزداد وتيرة العودة في الأيام الثلاثة المقبلة".

وكان مسؤول حكومي إيراني، أعلن الإثنين (19 آب 2024)، إن عدد المغادرين إلى العراق لزيارة الأربعين وصل إلى أكثر من مليونين و400 ألف زائر.

ووفقا للمسؤول فأن" 31% من الزوار استخدموا الأساطيل الجوية والبحرية والسكك الحديدية العامة، ولأول مرة، وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، تم استخدام السفن لنقل الزوار من مدينة خرمشهر إلى البصرة وبالعكس".

وأكمل، إنه" من المتوقع نقل 500 ألف شخص في 3 آلاف رحلة جوية من 28 مطارا في إيران إلى مطاري النجف الأشرف وبغداد.

وأعلنت وزارتا الداخلية العراقية والإيرانية، الخميس (15 آب 2024)، عن أعداد الزوار الإيرانيين الداخلين الى العراق للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية.

وقال مير أحمدي وكيل وزير الداخلية الإيراني للتلفزيون الإيراني، إن "عدد الزوار الذين دخلوا الى العراق حتى الآن بلغ مليون وخمسمائة ألف زائر".

وأشار الى "تسجيل 5 حالات وفاة بين الزوار 2 في النجف و2 في كربلاء وواحدة في الناصرية، إضافة الى 870 زائرا تعرضوا الى ضربة شمس".

من جانبه قال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري، إن العراق استقبل نحو (900) الف زائر من جميع المنافذ البرية والجوية منذ 5 آب الجاري ولغاية يوم 14 من الشهر ذاته".