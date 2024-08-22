اعتقال 3 متهمين مطلوبين بتهمة 4/إرهاب في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 3 متهمين مطلوبين وفق المادة (٤ إرهاب) في بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان:" انه ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب اعتقلت مفارز اللواء السابع بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، 3 متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) في منطقة (البكرية) ببغداد، وتم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة"
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