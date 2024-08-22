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مجلس الخدمة الاتحادي يعقد جلسة طارئة للمصادقة على تعيينات جديدة


ضمن جلسة طارئة عقدها مجلس الخدمة العامة الإتحادي، اليوم الخميس 22 أب 2024، والتي صادق من خلالها على توظيف 250 من حملة شهادة الدبلوم و90 من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في اختصاصات مختلفة.

وذكر المجلس في بيان له، انه "في جلسة طارئة عقدها مجلس الخدمة العامة الإتحادي والمرقمة (30) في 22 أب 2024، تمت المُصادقة فيها على توظيف أكثر من (250) متقدم من حملة شهادة الدبلوم "فنون جميلة /تصميم، ادارة مواد، ادارة قانونية، ادارة مكتب" وأيضا تعيين أكثر من (90)  من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في اختصاصات مختلفة.

وأوضح المجلس ان سعيه مُستمر في مرحلة التوظيف الجارية الى أستيعاب مُختلف الاختصاصات من المتقدمين للتوظيف من خلال تواصله الدائم مع القطاعات المتنوعة في الجهاز الاداري للقطاع العام الحكومي لتزويده بالأحتياجات الوظيفية تنفيذاً لتوصيات رئيس مجلس الوزراء في تنمية وتحديث وتطوير الخدمة العامة في مؤسسات الدولة على اختلاف مُسمياتها.

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