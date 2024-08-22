وزير الداخلية يصدر توجيهات بشان التفويج العكسي للزائرين

اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، توجيهات بشان التفويج العكسي للزائرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ، ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري اطلع، اليوم، على سير الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في المحور الشرقي بمحافظة بابل، والخدمات المقدمة ضمن هذا المحور، برفقة قائد القوات البرية وعدد من القادة الأمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية".

واضافت ان "الشمري اطلع على عملية التفويج العكسي للحشود المليونية من كربلاء المقدسة الى باقي المحافظات، إذ وصلت أعداد كبيرة من مختلف العجلات لنقل الزائرين بعد انهائهم مراسم الزيارة".

واكد الوزير اهمية توفير العجلات لجميع الزائرين وتنظيم آلية نقلهم"، مشدداً على "تجنب الزخم في كل المناطق والساحات المخصصة لهذا الغرض".

ووجه "القطعات الأمنية بمضاعفة الجهود خاصة خلال هذه الأيام.